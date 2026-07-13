В Латвии 15 июля открывается сезон охоты на волков и золотистых шакалов, сообщили в Государственной лесной службе (ГЛС).

На сезон 2026/2027 ГЛС установила общий лимит добычи 400 волков, разделив его между двумя зонами управления популяцией. После исчерпания этого лимита по отдельному согласованию может быть разрешен отстрел еще 10 волков.

Популяция волков в Латвии остается стабильной, а охота не оказывает негативного влияния на ее состояние. Именно поэтому в новом сезоне допустимый объем добычи увеличен.

Как и в прошлом году, территория страны разделена на две зоны — «A» и «B», для которых действуют разные сроки охоты.

В зоне «A», охватывающей большую часть территории Латвии, волки обитают постоянно. Здесь разрешено добыть 330 животных. Охота будет продолжаться до достижения этого лимита, но не позднее 31 марта.

В зоне «B», где появление волков носит эпизодический характер, установлен отдельный лимит — 70 животных. Охота в этой зоне завершится после его достижения, но не позднее 31 декабря.

В Латвии волк относится к категории особо охраняемых видов с ограниченным использованием. Его добыча допускается только в строго установленных объемах. В предыдущем сезоне он составлял 370 животных и был полностью исчерпан уже в январе 2026 года.

По состоянию на 13 июля этого года ГЛС проверила информацию о 24 нападениях волков, в результате которых пострадали 67 домашних животных. В прошлом году было зарегистрировано 82 нападения, жертвами которых стали 372 домашних животных.

По оценке службы, сейчас в Латвии обитает около 1400 волков.

Одновременно 15 июля открывается и сезон охоты на золотистого шакала, который продлится до 31 марта. В ГЛС отмечают, что золотистый шакал является нетипичным для фауны Латвии видом и относится к нелимитируемым охотничьим животным. Сроки охоты на него совпадают с волчьими. В сезоне 2025/2026 в Государственную лесную службу поступили сведения об отстреле 43 золотистых шакалов.