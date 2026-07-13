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Свадебная поездка закончилась трагедией: погибли 13 человек 0 103

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Индонезии

В Индонезии пикап, перевозивший гостей свадьбы, оказался зажат между двумя грузовиками. В результате аварии погибли 13 человек, еще пятеро получили ранения.

В западной части индонезийского острова Ява произошла крупная авария, унесшая жизни 13 человек. Пикап, перевозивший гостей свадьбы, оказался зажат между двумя грузовиками на оживленной автомагистрали.

По данным местной полиции, трагедия произошла на шоссе Пантура в округе Индрамаю. После того как гости доставили молодоженов в одну из деревень, они отправились в обратный путь.

По предварительной информации, водитель пикапа снизил скорость и попытался развернуться через разделительную полосу. В этот момент в автомобиль с открытым кузовом, где находилось большинство пассажиров, врезался грузовик.

От удара пикап отбросило на встречную полосу, где он столкнулся еще с одним грузовиком.

Три человека погибли на месте происшествия. Еще десять пострадавших позже скончались в двух больницах региона. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Водитель пикапа находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и устанавливает причины смертельного ДТП.

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#полиция #ДТП #трагедия #свадьба #Индонезия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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