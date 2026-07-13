В понедельник в Рижском заливе между Роей и островом Рухну продолжаются поиски пропавшего в воскресенье водолаза, выяснило агентство ЛЕТА.

В воскресенье приблизительно в 14:00 Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны Военно-морских сил получил информацию о пропавшем гражданском водолазе примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои. Поиски велись уже в воскресенье и продолжаются в понедельник.

В поисковые работы вовлечены обширные силы, в том числе гражданские, сообщили в Военно-морских силах. Информация о случившемся также передана эстонским службам.