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В Рижском заливе между Роей и островом Рухну ищут пропавшего водолаза 0 18

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
LETA
Изображение к статье: Балтийское море
ФОТО: LETA

В понедельник в Рижском заливе между Роей и островом Рухну продолжаются поиски пропавшего в воскресенье водолаза, выяснило агентство ЛЕТА.

В воскресенье приблизительно в 14:00 Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны Военно-морских сил получил информацию о пропавшем гражданском водолазе примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои. Поиски велись уже в воскресенье и продолжаются в понедельник.

В поисковые работы вовлечены обширные силы, в том числе гражданские, сообщили в Военно-морских силах. Информация о случившемся также передана эстонским службам.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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