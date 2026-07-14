В Сейской волости Саулкрастского края в понедельник произошел пожар повышенной опасности. Огонь охватил второй этаж и крышу двухэтажного здания, а на его ликвидацию ушло около семи часов.

В понедельник в Сейской волости Саулкрастского края пожарные ликвидировали пожар повышенной опасности в двухэтажном здании, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов поступил в 12:39. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены второй этаж и крыша здания общей площадью 300 квадратных метров.

В тушении участвовали не только подразделения VUGD, но и добровольные пожарные формирования Инчукалнса и Кримулды. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 19:42.

Позже, около 21:00, спасатели получили еще один вызов — на Вентспилсское шоссе в Юрмале. Там загорелась пристройка к двухэтажному жилому дому площадью 60 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Пожар был потушен вскоре после полуночи.

За минувшие сутки сотрудники VUGD также выезжали на тушение загоревшихся опоры линии электропередачи, легкового автомобиля, мусора, кухонной вытяжки, электрического удлинителя, дерева, пола, домашних вещей и пригоревшей пищи.

Всего за сутки, с 6:30 понедельника до 6:30 вторника, Государственная пожарно-спасательная служба получила 49 вызовов: 17 были связаны с пожарами, 22 — со спасательными работами, еще 10 сообщений оказались ложными.