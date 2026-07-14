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«Мы тянули Любишу за ноги»: Жена пассажира, которого наполовину вытянуло из самолета, рассказала о пережитом ужасе 0 35

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Супруги Светлана Гркович и Любиша Карович

Супруги Любиша Карович и Светлана Гркович.

ФОТО: Facebook

«Я подумала: если нам суждено погибнуть, мы погибнем вместе. Это было ужасно», — так описала пережитое Светлана Гркович, жена пассажира, которого на прошлой неделе едва не вытянуло из самолета через разбившееся окно. Свою историю она рассказала сербским и греческим СМИ.

Супруги Светлана Гркович и Любиша Карович возвращались в пятницу из Греции в Германию. Они летели после празднования дня рождения брата Светланы. Любиша сидел у иллюминатора, а его жена — на ряд позади. По словам Светланы, трагедия произошла на высоте около 6000 метров, передает NOS.

«Казалось, что от двигателя отлетела какая-то деталь и ударила в окно рядом с моим мужем. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности, но половина его тела оказалась снаружи самолета. Именно ремень спас ему жизнь», — рассказала женщина.

«Полный хаос»

По словам Светланы, ее муж около двух минут находился практически за пределами самолета и трижды терял сознание.

«Я сразу бросилась к нему и схватила его за ноги. В этот момент выпали кислородные маски, в салоне начался полный хаос».

Женщина, сидевшая рядом с Любишей, схватила его за руку, затем к спасению присоединился еще один пассажир.

«Мы тянули Любишу за ноги, пока самолет разворачивался обратно в аэропорт. Кто-то попытался закрыть разбитое окно чемоданом, но его мгновенно вырвало наружу из-за сильного давления», — вспоминает Светлана.

После экстренной посадки в Салониках Любишу Каровича сразу доставили в больницу, где он остается до сих пор.

По словам супруги, мужчина находится в состоянии сильного шока. Он получил травмы шеи, плеч и руки, не может говорить и вынужден носить шейный воротник.

Сама Светлана призналась, что тоже тяжело переживает случившееся и принимает успокоительные препараты.

Претензии к Ryanair

Женщина также раскритиковала экипаж авиакомпании Ryanair, заявив, что бортпроводники практически не помогали пассажирам.

«Стюардессы ничего не сделали. Воду нам приносили другие пассажиры. После происшествия никто из авиакомпании с нами так и не связался», — утверждает она.

Что произошло

Как передавал bb.lv, самолет утром вылетел из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Через несколько минут после взлета, по словам пассажиров, раздался сильный хлопок, после чего одно из окон Boeing 737 оказалось разбито.

По данным греческих СМИ, причиной происшествия мог стать фрагмент двигателя, который оторвался и ударил в иллюминатор.

Расследование инцидента уже начало Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

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#происшествие #авиация #безопасность #Ryanair #пассажиры #жена
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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