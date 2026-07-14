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Опасный «сувенир» из Египта: туристка случайно привезла домой одного из самых ядовитых скорпионов в мире 0 145

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скорпион

39-летняя жительница Фландрии после отдыха в Египте обнаружила в своей сумке неожиданного «попутчика» — одного из самых ядовитых скорпионов в мире. Опасное животное пережило перелет и оказалось в Бельгии совершенно случайно.

Поездка в Египет едва не закончилась для 39-летней туристки из Фландрии куда более серьезными последствиями, чем обычный отпускной инцидент, передает NOS.

Во время отдыха женщину ужалил небольшой скорпион. Она поймала его, поместила в небольшую коробочку и взяла с собой в больницу, чтобы врачи могли определить вид животного и подобрать необходимое противоядие. После оказания помощи туристка попросту забыла о коробке.

Лишь вернувшись домой в бельгийский Лёвен, она обнаружила скорпиона в своей сумке. Об этом женщина рассказала телерадиокомпании VRT.

Как выяснилось, это был пятиполосый скорпион — один из самых ядовитых видов в мире. Его яд вызывает сильную боль, однако для здоровых взрослых людей смертельная опасность возникает редко. Гораздо выше риск для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

К счастью, в данном случае скорпион оказался детенышем длиной менее двух сантиметров.

«Было больно, но не сильнее, чем после укуса осы», — рассказала туристка.

Когда женщина узнала, насколько опасным оказался ее случайный «пассажир», она связалась с Центром помощи дикой природе в бельгийском Оудсбергене. Сейчас скорпион временно находится под наблюдением специалистов, которые ищут для него специализированный центр содержания.

История закончилась благополучно, однако специалисты напоминают: после поездок в экзотические страны стоит внимательно проверять багаж и личные вещи. Даже небольшой случайный «сувенир» может представлять серьезную опасность для людей и окружающей среды.

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#медицина #туризм #животные #путешествия #Египет #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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