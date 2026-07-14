Во время поисков возможный район местонахождения пропавшего был обследован с воздуха, на воде и под водой.

Поиски велись 38 часов, в течение которых были использованы все доступные ресурсы и обследованы возможные районы местонахождения пропавшего, сообщают ВМС. Пропавшего водолаза найти не удалось, и в настоящее время поиски прекращены.

Как сообщалось, в воскресенье приблизительно в 14:00 Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны ВМС получил информацию о пропавшем гражданском водолазе примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои.

Согласно полученной информации, группа из четырех водолазов совершала погружение к обломкам корабля. После погружения трое водолазов успешно поднялись на поверхность, а один водолаз не был найден.