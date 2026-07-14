В воскресенье на участке железной дороги между Бабите и Имантой пассажирский поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека. Трагедия вновь привлекла внимание к опасному месту, где местные жители регулярно переходят пути по неофициальной тропе.

В воскресенье незадолго до полудня движение пассажирского поезда Дубулты — Рига было прервано примерно на полтора часа после смертельного происшествия на железнодорожных путях в Иманте. Несмотря на экстренное торможение и предупреждающий звуковой сигнал, избежать https://tv3.lv/degpunkta/degpunkta-satiksme/norauta-roka-bet-kermenis-aizlidojis-vairakus-metrus-uz-prieksu-kas-zinams-par-navi-uz-sliedem-imanta/)).

На место происшествия прибыли несколько бригад экстренных служб. Медики пытались спасти 22-летнего молодого человека, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Очевидцы рассказали, что перед столкновением слышали продолжительный звуковой сигнал поезда.

«Я был в саду и услышал очень громкий сигнал. Значит, машинист предупреждал человека. Там рядом с рельсами лежала рука, а тело немного дальше», — рассказал один из местных жителей.

По данным перевозчика Vivi, машинист заметил человека на путях, немедленно применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако остановить состав вовремя было невозможно.

После завершения работы экстренных служб движение поездов было восстановлено.

Трагедия произошла между станциями Бабите и Иманта, рядом с частными домами и садовыми участками. Несмотря на отсутствие официального перехода, местные жители регулярно пересекают железнодорожные пути по вытоптанной тропинке, чтобы сократить путь к магазинам и своим участкам.

В «Латвийской железной дороге» сообщили, что строительство нового официального перехода в этом месте в ближайшее время не планируется. Ближайший оборудованный переход находится примерно в 400 метрах.

В компании напоминают, что переходить железнодорожные пути следует только в специально оборудованных местах. Если человек все же оказался у неофициального перехода, перед пересечением путей необходимо убедиться, что к ним не приближается поезд.

Причины произошедшего предстоит установить правоохранительным органам. Вместе с тем обстоятельства трагедии вновь привлекли внимание к проблеме несанкционированных переходов через железную дорогу и рискам, которые они создают для людей.

Происшествие стало очередным напоминанием о том, что даже несколько сэкономленных минут при переходе железной дороги могут привести к непоправимым последствиям.