Минувшие выходные стали одними из самых трагичных для Латвии за последнее время: в трех тяжелых авариях погибли шесть человек, еще несколько получили серьезные травмы. По предварительным данным, во всех случаях ключевую роль сыграли ошибки водителей.

За минувшие выходные на дорогах Латвии произошли три тяжелых дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни шести человек. По предварительной информации, все аварии были связаны с опасными действиями водителей. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Одно из ДТП произошло во время обгона, когда BMW лоб в лоб столкнулся с Renault. В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка BMW. Еще пять человек были госпитализированы: трое получили тяжелые травмы, двое — менее серьезные.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис обратил внимание, что у BMW были сильно изношены шины.

«Шины — это единственное, что удерживает нас на дороге. Можно иметь современный автомобиль, но если шины находятся в неудовлетворительном состоянии, удержать его под контролем становится гораздо сложнее», — отметил эксперт.

Еще одна трагедия произошла в Звартавской волости Валкского края, где под перевернувшимся квадроциклом был обнаружен погибший 38-летний мужчина.

По словам Ирбитиса, квадроциклы остаются одним из самых опасных видов транспорта с точки зрения соотношения количества аварий и числа зарегистрированных транспортных средств.

«Если нет достаточных навыков управления квадроциклом, не стоит рисковать и ездить по незнакомой местности. Наезд на кочку, корень или пень нередко заканчивается опрокидыванием, причем квадроцикл часто падает прямо на водителя», — пояснил он.

Самая тяжелая авария произошла утром в субботу на Таллинском шоссе в Лимбажской волости. После столкновения BMW и фургона погибли четыре человека.

По предварительным данным, водитель BMW превысил безопасную скорость, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В BMW погибли трое граждан Турции в возрасте 22, 41 и 56 лет, а также водитель фургона — 40-летний мужчина.

Осмотрев место аварии, Ирбитис отметил, что характер повреждений автомобиля и длинные следы заноса указывают на очень высокую скорость.

«Автомобиль практически полностью разрушен. Все указывает на значительное превышение скорости», — сказал эксперт.

Все три трагедии произошли при разных обстоятельствах, однако, по предварительным данным, их объединяет человеческий фактор. Эксперты вновь напоминают, что превышение скорости, рискованные маневры, неисправное техническое состояние автомобиля и переоценка собственных возможностей остаются основными причинами самых тяжелых ДТП.

Шесть погибших за одни выходные стали очередным напоминанием о том, что даже одна ошибка за рулем может привести к необратимым последствиям.