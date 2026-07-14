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Страшный пожар в центре Брюсселя: тела обнаружили в лифте, поиски продолжаются 0 320

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар в Брюсселе

Крупный пожар на строительной площадке в центре Брюсселя унес жизни нескольких человек. По данным бельгийских властей, еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Причиной большого числа жертв могло стать стремительное распространение огня через лифтовые шахты.

В центре Брюсселя произошел крупный пожар, в результате которого погибли несколько человек. По информации бельгийских СМИ со ссылкой на местные власти, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Возгорание началось рано утром на втором этаже здания Oxy, которое находится на реконструкции. В будущем здесь планируется разместить офисы, квартиры и гостиницу. В момент происшествия на объекте работали около 250 человек.

Поначалу пожарным удалось взять огонь под контроль, однако вскоре пламя вспыхнуло с новой силой. По данным пожарной службы, горящие частицы через лифтовую шахту попали на нижние этажи. В результате на одном из подземных уровней огонь начал стремительно распространяться.

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Как сообщает бельгийская телерадиокомпания VRT со ссылкой на прокуратуру, в одном из лифтов были обнаружены несколько тел погибших. Точное число жертв пока не раскрывается.

Спасатели продолжают обследовать вторую лифтовую шахту, однако работы осложняются. По данным следствия, оба недавно установленных в здании лифта сорвались вниз.

В результате пожара пострадали три человека. Двое с ожогами были доставлены в больницу, еще одному пожарному помощь оказали на месте — он получил тепловой удар.

Рабочих, находившихся на строительной площадке, разместили в здании муниципалитета Брюсселя, где им оказывают психологическую помощь.

Мэр Брюсселя Филипп Клоз назвал случившееся «трагедией, которая глубоко потрясла всех».

«Мои мысли — с погибшими, их семьями и близкими, с пострадавшими и всеми работниками, находившимися в здании. Все экстренные службы незамедлительно прибыли на место, но, к сожалению, избежать многочисленных жертв не удалось», — заявил он.

К месту трагедии во второй половине дня прибыли король Бельгии Филипп и премьер-министр Барт Де Вевер. Поисково-спасательная операция продолжается, а причины пожара и точное число погибших предстоит установить следствию.

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#пожар #строительство #трагедия #спасатели #следствие #Брюссель
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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