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Трагедия в Латгалии: водитель трактора погиб, съехав в пруд у собственного дома 0 287

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трактор в реке.

Иллюстративный снимок

В Аугшдаугавском крае произошел смертельный несчастный случай. Водитель трактора погиб после того, как техника съехала в расположенный возле дома пруд.

В понедельник в Латгалии погиб водитель трактора, который по неустановленным пока причинам съехал в пруд возле своего дома.

Трагедия произошла в Аугшдаугавском крае. Мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет все обстоятельства трагедии.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В десяти авариях пострадали люди, еще одно ДТП закончилось гибелью человека. Аварий, в которых пострадали сразу несколько человек, зафиксировано не было.

Также полиция привлекла к ответственности пять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и одного водителя, севшего за руль под воздействием наркотических веществ.

Кроме того, за сутки на дорогах страны выявлено 159 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

Полиция продолжает выяснять причины и обстоятельства трагедии. Следствие должно установить, что стало причиной съезда трактора в водоем.

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#ДТП #трагедия #скорость #следствие #Латгалия #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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