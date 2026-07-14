В Аугшдаугавском крае произошел смертельный несчастный случай. Водитель трактора погиб после того, как техника съехала в расположенный возле дома пруд.

В понедельник в Латгалии погиб водитель трактора, который по неустановленным пока причинам съехал в пруд возле своего дома.

Трагедия произошла в Аугшдаугавском крае. Мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет все обстоятельства трагедии.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В десяти авариях пострадали люди, еще одно ДТП закончилось гибелью человека. Аварий, в которых пострадали сразу несколько человек, зафиксировано не было.

Также полиция привлекла к ответственности пять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и одного водителя, севшего за руль под воздействием наркотических веществ.

Кроме того, за сутки на дорогах страны выявлено 159 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

Полиция продолжает выяснять причины и обстоятельства трагедии. Следствие должно установить, что стало причиной съезда трактора в водоем.