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В Юрмале мужчина напал на посетителей магазина, среди пострадавших — ребенок: полиция ищет свидетелей 0 1102

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хулиганское нападение

Valsts policija

Государственная полиция Латвии просит откликнуться свидетелей и пострадавших в связи с хулиганским нападением, которое произошло 12 июня около 18:29** в магазине по адресу Стрелниеку проспект, 16 в Юрмале.

По данным полиции, мужчина 1970 года рождения, одетый в черную футболку с белым принтом, вел себя агрессивно, применил физическую силу к нескольким посетителям магазина и оскорбил их. Среди пострадавших оказался и малолетний ребенок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и просят всех, кто стал его очевидцем или пострадал в результате действий мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефону 67086664 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30) или по экстренному номеру 112.

Полиция подчеркивает, что любые сведения, которые помогут установить полную картину произошедшего, могут иметь важное значение для расследования.

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#полиция #Юрмала #Латвия #преступность #безопасность #хулиганство #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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