Государственная полиция Латвии просит откликнуться свидетелей и пострадавших в связи с хулиганским нападением, которое произошло 12 июня около 18:29** в магазине по адресу Стрелниеку проспект, 16 в Юрмале.

По данным полиции, мужчина 1970 года рождения, одетый в черную футболку с белым принтом, вел себя агрессивно, применил физическую силу к нескольким посетителям магазина и оскорбил их. Среди пострадавших оказался и малолетний ребенок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и просят всех, кто стал его очевидцем или пострадал в результате действий мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефону 67086664 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30) или по экстренному номеру 112.

Полиция подчеркивает, что любые сведения, которые помогут установить полную картину произошедшего, могут иметь важное значение для расследования.