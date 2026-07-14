В Аугшдаугавском крае произошел смертельный несчастный случай: водитель трактора съехал в пруд возле своего дома и погиб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Трагедия произошла в понедельник в Аугшдаугавском крае. По данным Государственной полиции, трактор оказался в пруду, расположенном возле дома, а его водитель погиб на месте.

По факту случившегося начат уголовный процесс. Следователи устанавливают, что стало причиной происшествия и при каких обстоятельствах техника съехала в воду.

Пока полиция не сообщает, что именно привело к трагедии. Дополнительная информация будет известна после завершения проверки.

Этот случай стал единственным ДТП со смертельным исходом, зарегистрированным в Латвии за последние сутки.

Всего за минувшие 24 часа в стране произошло 155 дорожно-транспортных происшествий. В десяти авариях пострадали люди, однако случаев, когда травмы получили сразу несколько человек, не зафиксировано.

Кроме того, сотрудники полиции задержали шестерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Пять человек находились за рулем после употребления алкоголя, еще один — под воздействием наркотических веществ.

Также за сутки правоохранители зарегистрировали 159 случаев превышения скорости и выявили один факт агрессивного вождения.

Обстоятельства смертельного происшествия в Аугшдаугавском крае продолжают расследовать.