Спустя несколько дней после трагического происшествия в Даугаве спасатели нашли тело сотрудника Latvijas dzelzceļš. Теперь обстоятельства гибели расследуют полиция и Государственная инспекция труда.

Во вторник днем на Закюсале были обнаружены останки сотрудника Latvijas dzelzceļš, который в пятницу упал в Даугаву и пропал без вести. Эту информацию Латвийскому общественному СМИ подтвердила Государственная полиция.

Трагедия произошла в пятницу, 10 июля, в первой половине дня, когда сотрудник предприятия упал в Даугаву. После происшествия к поискам были привлечены спасатели и водолазы, однако уже во второй половине того же дня поисковую операцию пришлось прекратить.

В Latvijas dzelzceļš подтвердили, что ЧП произошло с сотрудником предприятия, однако отказались давать более подробные комментарии, поскольку обстоятельства трагедии все еще выясняются. Тем временем Государственная инспекция труда начала проверку, чтобы установить причины трагедии, в том числе оценить, соблюдались ли на рабочем месте требования охраны труда.

По данным Государственной инспекции труда, с начала этого года на рабочих местах в Латвии уже погибли 14 человек, и число смертельных несчастных случаев продолжает расти.