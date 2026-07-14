В Агенскалнсе опасная дорожная ситуация закончилась тяжелой травмой для девушки, управлявшей электросамокатом. Хотя столкновения с автомобилем удалось избежать, падение привело к перелому ноги.

В понедельник в рижском районе Агенскалнс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электросамоката. Несмотря на то что столкновения не произошло, водитель самоката получила серьезную травму после экстренного торможения. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Инцидент произошел на бульваре Александра Грина возле въезда на парковку гостиницы Bellevue. По предварительной информации, водитель Volkswagen Tiguan начал поворачивать налево и не заметил приближавшийся арендный электросамокат.

Пытаясь избежать столкновения, девушка резко затормозила. Самокат потерял устойчивость, после чего она упала на проезжую часть.

«Я посмотрел, что пешеходов не было. Начал поворачивать налево и вдруг увидел, что девушка тормозит и падает. Она сказала, что ехала довольно быстро, заметила, что я поворачиваю, резко затормозила, самокат занесло, и она упала», — рассказал водитель автомобиля.

В результате падения девушка получила перелом ноги.

По словам водителя Volkswagen, девушка не отрицала, что также допустила ошибку при оценке дорожной ситуации, рассчитывая успеть пересечь перекресток до завершения маневра автомобиля.

После происшествия сотрудники полиции опросили участников, зафиксировали обстоятельства аварии и начали административный процесс.

Полицейские также осмотрели арендный электросамокат. Каких-либо технических неисправностей обнаружено не было, поэтому после оформления происшествия транспортное средство вновь стало доступно для аренды.

Подобные случаи происходят регулярно и показывают, что даже без непосредственного столкновения опасная дорожная ситуация может привести к тяжелым последствиям. При выполнении поворотов водителям важно внимательно следить за всеми участниками движения, а пользователям электросамокатов — выбирать скорость, позволяющую безопасно остановиться в случае неожиданного маневра другого транспорта.