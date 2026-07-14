На минувшей неделе сотрудники эстонской таможни пресекли несколько попыток незаконного вывоза товаров в Россию. Среди прочего, с границы обратно в Эстонию были отправлены живые пчелы в коробках.

В частности, 7 июля в пешеходный терминал нарвского таможенного пункта на выезд из страны прибыл 39-летний гражданин Российской Федерации, неоднократно пересекавший границу в течение года. В ходе таможенного контроля в багаже мужчины была обнаружена новая мотоциклетная куртка с инструкцией по уходу. В связи с попыткой вывоза товара было применено ускоренное делопроизводство и назначен штраф.

Во время таможенного контроля, помимо люксового товара, в кармане брюк мужчины были также обнаружены 70 живых пчел, помещенных в пластиковые коробочки. Согласно правилам, пчел можно вывозить из Европейского союза только с зарегистрированной в PRIA пасеки, в отношении которой не установлены запреты или ограничения на перемещение. Кроме того, до самого пункта назначения пчел должен сопровождать ветеринарный сертификат, выданный представительством PTA. Пассажир не смог предоставить таможне необходимые документы, и его вместе с пчелами отправили обратно в Эстонию.

Также 7 июля в Уулу был остановлен легковой автомобиль с эстонскими регистрационными номерами под управлением 66-летнего мужчины. Водителю было приказано открыть багажник, где обнаружились картонные коробки с сигаретами без эстонских акцизных марок. Затем автомобиль доставили в таможенный ангар для досмотра. В ходе проверки в машине было обнаружено 70 000 сигарет «Marlboro» и 20 000 сигарет «Rothmans». В отношении мужчины начато производство по делу о проступке.