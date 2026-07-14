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В Валмиере нашли опасный снаряд времен Второй мировой: эвакуировали десятки жителей 0 26

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Место ЧП
ФОТО: пресс-фото

В Валмиере во время земляных работ обнаружили взрывоопасный боеприпас времен Второй мировой войны. Из-за угрозы возможного взрыва были эвакуированы 40 жителей ближайших домов.

Инцидент произошел в понедельник на улице Грауду, где во время проведения земляных работ был найден боеприпас времен Второй мировой войны.

После обнаружения опасного предмета жителей домов, находившихся в зоне возможной ударной волны, предупредили об опасности. В общей сложности из района эвакуировали 40 человек.

На место прибыли оперативные службы, которые оцепили территорию и ограничили доступ в опасную зону. Для обезвреживания находки были вызваны специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов.

Подобные находки в Латвии по-прежнему не редкость. Боеприпасы времен Второй мировой войны регулярно обнаруживают во время строительных, дорожных и земляных работ, поэтому в таких случаях территорию всегда изолируют до прибытия саперов.

Военные вывезли обнаруженный боеприпас для последующего уничтожения в безопасном месте.

После завершения операции жителям разрешили вернуться в свои дома, а движение транспорта на участке улицы Грауду было полностью восстановлено.

Происшествие обошлось без пострадавших, а оперативные службы напоминают: при обнаружении подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или пытаться переместить их самостоятельно — необходимо сразу сообщить о находке экстренным службам.

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#Латвия #эвакуация #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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