Район улицы Озолциема в Зиепниеккалнсе остается одной из самых проблемных точек для пожарных. С начала года спасатели уже не менее десяти раз выезжали на тушение садовых домиков, а очередной пожар вновь уничтожил одно из строений.

В районе улицы Озолциема в Зиепниеккалнсе вновь произошел пожар в одном из старых садовых домиков. Возгорание вспыхнуло рядом со строительной площадкой проспекта Яниса Чаксте. На этот раз огонь полностью уничтожил строение, однако люди не пострадали. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сообщение о пожаре поступило около 21:00.

«На месте происшествия горел садовый домик площадью 70 квадратных метров. В 22:30 работы были завершены», — сообщила представитель ГПСС Эндия Далбиня.

После пожара от домика остались лишь обгоревший каркас и пепелище. Это было одно из немногих строений, которое еще сохранялось рядом с новой дорогой.

Местные жители рассказали, что заметили густой дым и высокое пламя, поднимавшееся над деревьями.

По их словам, еще до начала строительства дороги многие садовые домики были заброшены, а некоторые использовали в качестве временного жилья бездомные.

«Там были садовые домики, где раньше жили бездомные. Возможно, это как-то связано. Большинство домиков снесли еще до начала строительства», — рассказал один из местных жителей.

По информации Degpunktā, это уже далеко не первый подобный случай. С начала года пожарные не менее десяти раз выезжали на тушение возгораний садовых домиков в этом районе.

Часть пожаров произошла зимой, когда пустующие строения использовались как временное убежище. Сейчас жители не исключают и другую версию — по их мнению, причиной очередного пожара могли стать действия детей. Официальная причина возгорания пока не названа.

Пока рядом продолжается строительство нового проспекта Яниса Чаксте, заброшенные садовые домики остаются источником регулярных пожаров и поводом для новых вызовов экстренных служб.