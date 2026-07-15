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Дело о лебеде, потрясшее Латвию, дошло до суда: сегодня начнется рассмотрение 0 59

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лебедь
ФОТО: Unsplash

Рижский районный суд в Юрмале в среду приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана, обвиняемых в жестоком обращении с лебедем в Царникаве. Инцидент, произошедший весной прошлого года, вызвал широкий общественный резонанс.

Согласно материалам обвинения, 30 марта 2025 года двое мужчин на берегу Гауи в Царникаве приманили лебедя едой, после чего один из них схватил птицу за крылья и повалил на землю.

По версии прокуратуры, обвиняемый удерживал лебедя одной рукой, а другой сломал ему шею и нанес удар кулаком по голове. Когда птица перестала сопротивляться, второй мужчина открыл черный мусорный пакет, в который поместили лебедя. Затем его отнесли к автомобилю, положили в багажник и покинули место происшествия.

Среди обстоятельств дела есть еще одна важная деталь: происходящее, как утверждается, происходило на глазах у троих несовершеннолетних. Именно сообщения очевидцев помогли оперативно установить личности подозреваемых.

Информация о случившемся поступила в полицию 31 марта от муниципальной полиции Адажского края после обращения местных жителей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин 1984 и 1993 годов рождения.

После задержания подозреваемые заявили, что отмечали окончание поста и забрали лебедя «ради развлечения». Позже они утверждали, что отвезли птицу в Ригу и выпустили ее на обочине дороги.

Суду предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего и представленным сторонами доказательствам. Рассмотрение дела начинается сегодня в 10:00 в Рижском районном суде в Юрмале.

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#суд #животные #Юрмала #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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