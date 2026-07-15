Рижский городской суд 2 сентября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении отстраненного преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Мариса Купча. Он обвиняется в изнасиловании и других действиях сексуального характера в отношении студенток.

Рижский городской суд 2 сентября в 9:30 в закрытом судебном заседании продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором отстраненный преподаватель Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA), руководитель кафедры старинной музыки Марис Купч обвиняется в сексуальном насилии над студентками, сообщает агентство LETA.

На следующем судебном заседании планируется продолжить допрос свидетелей.

Не называя имени обвиняемого, прокуратура ранее сообщила, что ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

По версии обвинения, будучи профессором высшего учебного заведения, он во время учебной поездки пригласил в свой гостиничный номер студентку первого курса с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. Девушка, доверяя преподавателю и подчиняясь его авторитету, согласилась на приглашение.

По данным прокуратуры, в гостиничном номере они употребляли алкоголь, который преподаватель заранее приобрел. Студентка сильно опьянела и перестала осознавать происходящее.

Следствие считает, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, вызванным сильным алкогольным опьянением, лишившим ее возможности сопротивляться, применил физическую силу и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

После возвращения из учебной поездки, по версии обвинения, преподаватель решил продолжить сексуальные отношения со студенткой. Используя свое служебное положение, он систематически внушал ей, что ее дальнейшее обучение и профессиональная карьера зависят от сотрудничества с ним, в том числе от вступления с ним в сексуальные отношения.

Чтобы завоевать доверие девушки и эмоционально подчинить ее себе, он регулярно отправлял ей сообщения, приглашал на встречи, оплачивал обеды и покупал подарки.

По данным прокуратуры, на протяжении длительного времени в различных гостиничных номерах преподаватель, злоупотребляя своим авторитетом, доверием потерпевшей и ее зависимостью от него как от преподавателя, а также ее страхом лишиться перспектив профессионального роста, систематически совершал против ее воли действия сексуального характера.

Кроме того, по версии обвинения, преподаватель совершил действия сексуального характера и в отношении другой студентки первого курса. Он пригласил ее на торжественное мероприятие, заверив, что там будут присутствовать и другие гости.

Опасаясь, что отказ может негативно сказаться на ее дальнейшей карьере, девушка согласилась на настойчивые приглашения и приехала по указанному адресу. Однако вместо праздничного мероприятия она оказалась в гостиничном номере, где, как утверждает прокуратура, преподаватель, злоупотребляя своим авторитетом и применив физическую силу, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Прокуратура напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не будет установлена в предусмотренном законом порядке.