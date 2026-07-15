На улице Латгалес в Риге мотоциклист, пытавшийся объехать затор между автомобилями, столкнулся с Volvo и упал. Несмотря на аварию, никто не пострадал, а участники происшествия оформили ДТП без разбирательства полиции.

Вечером на улице Латгалес в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля Volvo. Авария произошла в плотном транспортном потоке, когда двое мотоциклистов пытались проехать между машинами. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам водителя Volvo, он двигался вместе с потоком автомобилей, когда неожиданно почувствовал удар сзади.

«Он въехал мне в зад. Эти мотоциклы лавируют между машинами... Вот так он и врезался», — рассказал водитель автомобиля.

По информации передачи, между автомобилями двигались два мотоциклиста. Один из них не смог завершить маневр и столкнулся с Volvo.

Сам водитель мотоцикла объяснил, что оказался в ситуации, когда для продолжения движения ему уже не хватило свободного пространства.

«Со стороны автобусной полосы была машина, у меня просто не осталось места для маневра», — сказал он.

После столкновения мотоциклист упал на дорогу. При этом он ехал в шортах, хотя такая одежда не обеспечивает необходимой защиты при управлении мотоциклом.

Несмотря на падение, водитель мотоцикла не получил травм.

На место происшествия была вызвана полиция, однако позже участники аварии договорились оформить согласованное извещение о ДТП, не продолжая разбирательство на месте.

Происшествие стало очередным напоминанием о том, что движение между рядами автомобилей в плотном потоке требует особой осторожности, а использование полноценной защитной экипировки может существенно снизить риск тяжелых травм даже при падении.