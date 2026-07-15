Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Он въехал мне в зад». Попытка объехать пробку закончилась ДТП: в Риге мотоциклист столкнулся с Volvo 0 61

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: авария авто и мотоцикла
ФОТО: скриншот видео TV3

На улице Латгалес в Риге мотоциклист, пытавшийся объехать затор между автомобилями, столкнулся с Volvo и упал. Несмотря на аварию, никто не пострадал, а участники происшествия оформили ДТП без разбирательства полиции.

Вечером на улице Латгалес в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля Volvo. Авария произошла в плотном транспортном потоке, когда двое мотоциклистов пытались проехать между машинами. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам водителя Volvo, он двигался вместе с потоком автомобилей, когда неожиданно почувствовал удар сзади.

«Он въехал мне в зад. Эти мотоциклы лавируют между машинами... Вот так он и врезался», — рассказал водитель автомобиля.

По информации передачи, между автомобилями двигались два мотоциклиста. Один из них не смог завершить маневр и столкнулся с Volvo.

Сам водитель мотоцикла объяснил, что оказался в ситуации, когда для продолжения движения ему уже не хватило свободного пространства.

«Со стороны автобусной полосы была машина, у меня просто не осталось места для маневра», — сказал он.

После столкновения мотоциклист упал на дорогу. При этом он ехал в шортах, хотя такая одежда не обеспечивает необходимой защиты при управлении мотоциклом.

Несмотря на падение, водитель мотоцикла не получил травм.

На место происшествия была вызвана полиция, однако позже участники аварии договорились оформить согласованное извещение о ДТП, не продолжая разбирательство на месте.

Происшествие стало очередным напоминанием о том, что движение между рядами автомобилей в плотном потоке требует особой осторожности, а использование полноценной защитной экипировки может существенно снизить риск тяжелых травм даже при падении.

×
Читайте нас также:
#ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар в Брюсселе Иконка видео
Изображение к статье: водолаз спускается под воду
Изображение к статье: Пчелы - контрабандный товар
Изображение к статье: железнодорожный мост в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открылась бесплатная выставка «Наши руки соприкасаются, пожалуйста, оставайтесь»
Культура &
Изображение к статье: Коалиция желающих в Париже
В мире
3
Изображение к статье: Алсу.
Люблю!
Изображение к статье: Крупнейший портовый оператор ОАЭ DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье страны.
Бизнес
Изображение к статье: Продукты, богатые кальцием.
Люблю!
Изображение к статье: Э. Джин Кэрролл
В мире
Изображение к статье: Открылась бесплатная выставка «Наши руки соприкасаются, пожалуйста, оставайтесь»
Культура &
Изображение к статье: Коалиция желающих в Париже
В мире
3
Изображение к статье: Алсу.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео