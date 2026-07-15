Летом многие мотоциклисты отказываются от полной защитной экипировки из-за жары. Однако врачи предупреждают, что даже падение без серьезного столкновения может привести к тяжелым травмам, которых во многих случаях можно избежать.

Жаркая погода нередко заставляет мотоциклистов выбирать более легкую одежду вместо полноценной защитной экипировки. Однако специалисты по безопасности дорожного движения и врачи предупреждают: такой выбор может значительно увеличить тяжесть травм при аварии. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Эксперт по безопасному вождению Эдмунд Озолниекс напоминает, что законодательство обязывает мотоциклистов использовать только шлем. Защитная куртка, брюки, перчатки и специальная обувь остаются личным выбором каждого водителя.

По его словам, комфорт в жаркую погоду не должен становиться причиной отказа от защиты.

«Любой, кто хоть раз падал с велосипеда на асфальт, понимает, насколько болезненными бывают даже небольшие ссадины. На мотоцикле скорость значительно выше, поэтому последствия могут оказаться гораздо серьезнее», — отметил Озолниекс.

С последствиями таких аварий регулярно сталкиваются врачи-травматологи.

Руководитель Клиники травматологии и ортопедии Рижской Восточной клинической университетской больницы Андрис Викманис рассказал, что при скольжении по асфальту без специальной экипировки пациенты нередко получают глубокие повреждения кожи и мягких тканей.

«Иногда кожа полностью стирается, повреждаются подкожные ткани и даже мышцы. Если нога цепляется за бордюр или касается асфальта без надежной защиты, обычная обувь разрушается практически сразу. Мы видим тяжелые травмы стоп, повреждения пальцев и ногтей. В большинстве таких случаев качественные мотоботинки могли бы предотвратить эти повреждения», — объяснил врач.

Викманис отметил, что защитная экипировка значительно снижает риск травм при небольших и средних скоростях, однако не способна полностью защитить человека при очень сильных ударах.

По словам врача, даже современный шлем не всегда предотвращает тяжелые последствия, поскольку при высокой скорости серьезные повреждения могут возникать из-за инерции внутренних органов и головного мозга.

Сам Викманис признался, что в молодости тоже попадал в аварию на мотоцикле, когда еще не использовал полноценную защитную экипировку, и последствия той аварии ощущает до сих пор.

Статистика Дирекции безопасности дорожного движения показывает, что ежегодно в Латвии в авариях получают травмы от 250 до 300 мотоциклистов. В этом году к настоящему моменту пострадали уже 56 человек.

Число погибших также остается высоким. В 2022, 2023 и 2025 годах на дорогах Латвии погибли по 11 мотоциклистов, в 2024 году — 14. К середине июня этого года жертвами ДТП уже стали три человека.

Наиболее опасным периодом традиционно остается теплое время года, когда на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклистов.

Специалисты подчеркивают, что качественная защитная экипировка не гарантирует отсутствие травм, но во многих случаях помогает избежать самых тяжелых последствий аварии.