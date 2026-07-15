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Полиция раскритиковала шлем пострадавшего в ДТП мотоциклиста: «Такой почти не защищает» 0 266

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: авария мотоцикла
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром в Зиепниеккалнсе столкнулись мотоцикл и грузовой фургон Fiat. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а полицейские обратили внимание на шлем, который, по их словам, не обеспечивал достаточной защиты.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие утром в Зиепниеккалнсе привело к длительным заторам на улице Озолциема. В результате столкновения мотоцикла с грузовым фургоном Fiat водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После аварии движение общественного транспорта оказалось практически парализовано. На месте работали сотрудники Государственной полиции и несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи, включая врача-специалиста.

По словам водителя автобуса, остановившегося неподалеку, сразу после столкновения очевидцы бросились помогать пострадавшему.

«Там было очень много людей. Мы уже около двадцати минут стоим и ждем, пока завершится работа экстренных служб», — рассказал водитель.

Версии очевидцев о причинах аварии различались. Однако, как сообщили сотрудники полиции, предварительно установлено, что водитель Fiat при выполнении левого поворота на строительную площадку не уступил дорогу встречному мотоциклу.

Основной удар пришелся на мотоциклиста. После оказания первой помощи его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Во время осмотра места происшествия внимание сотрудников полиции привлек шлем, который использовал водитель мотоцикла.

«Это пластмассовый котелок», — так охарактеризовал его один из полицейских.

Рядом с разбитым мотоциклом лежал открытый ретрошлем. Такие модели пользуются популярностью благодаря внешнему виду и часто используются во время мотопробегов или поездок на небольшой скорости. Однако они практически не защищают лицо и подбородок — именно эти части головы нередко получают тяжелые повреждения при авариях.

Специалисты по безопасности дорожного движения регулярно рекомендуют использовать сертифицированные интегральные или модульные мотошлемы, которые закрывают не только верхнюю часть головы, но и подбородок. Именно такая экипировка обеспечивает наиболее высокий уровень защиты при столкновениях.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники Государственной полиции.

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#полиция #ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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