В Германии полиция разыскивает грузовик, перевозивший 20 тонн сыра эмменталь стоимостью около 80 тысяч евро. Машина забрала груз в Баварии, но до покупателя во Франции так и не доехала. Следствие не исключает, что сыр стал добычей преступников.

В немецкой федеральной земле Бавария полиция расследует загадочное исчезновение грузовика, перевозившего 20 тонн сыра эмменталь, передает NOS.

Фура была загружена в городе Байройт и должна была доставить товар клиенту во Франции. Однако до места назначения груз так и не прибыл.

По данным немецких СМИ, стоимость исчезнувшей партии сыра с характерными крупными отверстиями составляет около 80 тысяч евро.

Для перевозки через интернет-платформу была привлечена болгарская транспортная компания. Груз забрали в прошлый понедельник, после чего след автомобиля потерялся. Куда направился водитель, пока неизвестно.

Полиция рассматривает различные версии произошедшего, включая кражу, и выясняет все обстоятельства исчезновения груза.

Подобные преступления в Европе происходят регулярно. За последние годы цены на молочные продукты значительно выросли, поэтому сыр, масло и другая молочная продукция стали привлекательной добычей для злоумышленников, которые перепродают их на черном рынке.

Так, в конце ноября прошлого года в Польше исчезли 21 тонна сливочного масла. Месяцем ранее более 21 тонны траппистского сыра были вывезены из Германии, однако груз также не добрался до получателя.

Эти данные приводит специализированный Центр регистрации похищенной молочной продукции, созданный по инициативе молочной отрасли Нидерландов. По словам его представителей, большинство сообщений поступает от нидерландских компаний, но иногда о подобных случаях сообщают и предприятия из других европейских стран.

В прошлом году на сайте центра было опубликовано десять сообщений об исчезновении грузов с молочной продукцией. В нынешнем году новых случаев пока официально не зарегистрировано.

При этом специалисты отмечают, что реальное число подобных происшествий, вероятно, значительно выше. Сообщать об исчезновении грузов в этот центр компании не обязаны, поэтому далеко не все случаи попадают в статистику.