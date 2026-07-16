Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

20 латвийских спасателей помогут Португалии в разгар сезона лесных пожаров. Кто за это заплатит? 0 7

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

Латвия направила в Португалию команду из 20 пожарных-спасателей, которые до конца июля будут помогать местным службам бороться с природными пожарами. Помощь оказывается через Механизм гражданской защиты Европейского союза.

С 16 по 31 июля в Португалии будут работать 20 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латвии. Они окажут поддержку местным пожарным в борьбе с природными пожарами, риск которых традиционно возрастает в разгар лета.

Португалия заранее обратилась за международной помощью. Еще в апреле Государственное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите страны активировало Механизм гражданской защиты Европейского союза, запросив пожарное подразделение без собственной техники.

В ответ Латвия предложила направить группу из 20 спасателей.

Такая практика позволяет странам ЕС оперативно усиливать силы там, где из-за погодных условий резко возрастает опасность крупных пожаров. В июле и августе Португалия ежегодно входит в число наиболее уязвимых стран Европы.

Поездка латвийских пожарных сначала будет профинансирована из государственного бюджета, однако впоследствии Европейская комиссия компенсирует 75% связанных с ней расходов.

Это уже не первая подобная миссия латвийских спасателей. Летом прошлого года Латвия также направляла в Португалию команду ГПСС — тогда в нее вошли 16 пожарных, которые помогали местным службам в период повышенной пожарной опасности.

Участие в подобных международных операциях стало частью механизма взаимопомощи стран Евросоюза, позволяющего быстрее реагировать на масштабные природные пожары и другие чрезвычайные ситуации.

×
Читайте нас также:
#Португалия #Латвия #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд идет
Изображение к статье: авария мотоцикла
Изображение к статье: Сыр
Изображение к статье: Лебедь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Топливо
ЧП и криминал
Изображение к статье: welcome to latvia
Бизнес
Изображение к статье: Эвтаназия
В мире
Изображение к статье: Дума Огре
Политика
Изображение к статье: Кредиты Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Долги Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Топливо
ЧП и криминал
Изображение к статье: welcome to latvia
Бизнес
Изображение к статье: Эвтаназия
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео