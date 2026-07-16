Латвия направила в Португалию команду из 20 пожарных-спасателей, которые до конца июля будут помогать местным службам бороться с природными пожарами. Помощь оказывается через Механизм гражданской защиты Европейского союза.

С 16 по 31 июля в Португалии будут работать 20 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латвии. Они окажут поддержку местным пожарным в борьбе с природными пожарами, риск которых традиционно возрастает в разгар лета.

Португалия заранее обратилась за международной помощью. Еще в апреле Государственное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите страны активировало Механизм гражданской защиты Европейского союза, запросив пожарное подразделение без собственной техники.

В ответ Латвия предложила направить группу из 20 спасателей.

Такая практика позволяет странам ЕС оперативно усиливать силы там, где из-за погодных условий резко возрастает опасность крупных пожаров. В июле и августе Португалия ежегодно входит в число наиболее уязвимых стран Европы.

Поездка латвийских пожарных сначала будет профинансирована из государственного бюджета, однако впоследствии Европейская комиссия компенсирует 75% связанных с ней расходов.

Это уже не первая подобная миссия латвийских спасателей. Летом прошлого года Латвия также направляла в Португалию команду ГПСС — тогда в нее вошли 16 пожарных, которые помогали местным службам в период повышенной пожарной опасности.

Участие в подобных международных операциях стало частью механизма взаимопомощи стран Евросоюза, позволяющего быстрее реагировать на масштабные природные пожары и другие чрезвычайные ситуации.