На оживленном перекрестке в центре Риги столкнулись Lexus и BMW. По предварительной информации, оба водителя могли неправильно оценить сигнал светофора, а авария произошла буквально в нескольких шагах от молодой матери с детской коляской.

В среду на перекрестке улиц Кр. Валдемара, Яня Далиня и Эвелес в Риге произошло столкновение автомобилей Lexus и BMW. Несмотря на сильный удар, серьезных травм удалось избежать. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После аварии оба водителя утверждали, что были уверены в своей правоте, однако никто из них не смог однозначно объяснить, почему произошло столкновение.

Водитель BMW рассказал, что видел зеленый сигнал светофора, но теперь не уверен, относился ли он к его полосе движения.

«Здесь был зеленый, потом я заметил машину. Обстоятельства пока неясны», — сказал он.

Водительница Lexus также отказалась комментировать причины аварии, предложив дождаться выводов полиции.

По данным передачи, Lexus двигался с улицы Яня Далиня на улицу Эвелес, а BMW ехал по улице Кр. Валдемара в сторону улицы Зирню.

Ключевым свидетелем происшествия может стать молодая мамочка, которая за несколько секунд до столкновения начала переходить дорогу с детской коляской.

Если женщина действительно вышла на пешеходный переход на разрешающий сигнал, то движение автомобилей в этот момент должно было быть полностью остановлено. Особенность этого перекрестка заключается в том, что во время отдельной пешеходной фазы разрешен переход сразу во всех направлениях, включая диагональный.

По версии, озвученной в сюжете Degpunktā, водительница Lexus могла попытаться завершить проезд перекрестка на поздний желтый сигнал, который уже сменился красным. В свою очередь водитель BMW, вероятно, заметил боковым зрением зеленый сигнал для пешеходов и ошибочно воспринял его как разрешающий для своего направления движения.

Окончательные причины аварии предстоит установить сотрудникам Государственной полиции.

В результате столкновения 19-летнюю пассажирку BMW доставили в больницу. По информации передачи, госпитализация была необходима в качестве меры предосторожности, чтобы исключить возможные травмы.

Происшествие стало очередным напоминанием о том, что даже привычный маршрут не должен отвлекать водителя от дорожной обстановки. На сложных перекрестках с несколькими фазами светофора достаточно одной ошибки, чтобы создать опасную ситуацию сразу для водителей и пешеходов.