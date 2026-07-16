nasha.lv Всего несколько минут невнимательности могут обернуться настоящим кошмаром для семьи. Историю с потерявшимся на пляже в Юрмале четырехлетним мальчиком спасатели рассказывают как напоминание родителям: даже если ребенок находится рядом, нельзя терять его из виду, пишет nasha.lv со ссылкой на TV3.

В Юрмале родители пережили сильнейший стресс, когда на пляже из их поля зрения исчез четырехлетний сын. На поиски ребенка были привлечены спасатели, полиция и другие оперативные службы.

Тревожный звонок поступил в экстренные службы в среду около 11:00. Родители сообщили, что потеряли мальчика на пляже. Спасатели незамедлительно начали поиски на участке побережья от Дзинтари до Лиелупе, сообщает программа «Degpunktā».

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. На случай необходимости были подготовлены лодки для поиска в воде. Одновременно сотрудники полиции проверяли близлежащие улицы, кафе и другие места, куда мог направиться ребенок.

По словам командира отделения 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Дениса Голубева, мальчика удалось найти менее чем за час.

«Поиски уже были начаты к нашему приезду, мы присоединились. Пока обследовали берег, другие сотрудники проверяли улицы и кафе. Ребенка нашли, с ним все было в порядке», — рассказал он.

Мальчика вместе с семьей доставили сотрудники муниципальной полиции. Медики осмотрели ребенка и дали ему воды. За время поисков малыш успел пройти около полутора километров вдоль пляжа.

На вопрос журналистов, как ребенок смог уйти незаметно, мама ответила коротко:

— «Он просто ушел».

— «Вы не заметили этот момент?»

— «Нет».

К счастью, помощь спасательных лодок и медиков не понадобилась, а семья отделалась сильным испугом.

Спасатели напоминают: в подобных ситуациях важно сделать ребенка максимально заметным.

Яркая одежда, головной убор или купальный костюм насыщенных цветов помогают быстрее найти малыша среди большого количества людей и в воде.

«Яркая кепка или шорты, чтобы ребенка было легко заметить, и постоянный зрительный контакт с родителями — это очень важно», — подчеркнул Денис Голубев.

Специалисты также отмечают: даже если ребенок играет совсем рядом, на пляже нельзя надолго отвлекаться. Нескольких минут может хватить, чтобы малыш оказался далеко от родителей, а спокойный отдых превратился в поисковую операцию.