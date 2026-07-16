В центре Риги мужчина, подозреваемый в магазинной краже, при попытке скрыться достал нож и вступил в конфликт с охранником. Инцидент произошел на оживленной улице рядом с остановками общественного транспорта и завершился задержанием подозреваемого полицией.

Во вторник в центре Риги произошел опасный инцидент после попытки кражи из продуктового магазина. Подозреваемый, пытаясь скрыться, достал нож и начал угрожать сотруднику охраны, который преследовал его. Об этом сообщают Новости ТВ3.

По информации службы безопасности магазина, сотрудники заметили по камерам видеонаблюдения, как мужчина взял продукты и алкоголь и попытался выйти, не оплатив товар. Стоимость похищенного составила несколько десятков евро.

Сначала мужчина согласился вернуться в магазин и дождаться приезда полиции, однако затем неожиданно бросился бежать.

Охранник начал преследование и применил газовый баллончик, однако это не остановило подозреваемого. Во время конфликта мужчина достал нож.

По словам директора департамента функций безопасности G4S Latvia Артиса Велшса, ситуация быстро вышла за рамки обычной магазинной кражи.

«Охранник понимал, что человек ведет себя неадекватно и уже достал нож, поэтому принял решение продолжить задержание. Газовый баллончик практически не подействовал», — рассказал Велшс.

По его словам, рядом находились женщина и ребенок, сопровождавшие подозреваемого. Кроме того, к месту конфликта подъехал еще один мужчина, который, как предполагают охранники, мог быть связан с задержанным и пытался угрожать сотрудникам службы безопасности.

Несмотря на это, подозреваемый не смог скрыться. Он попытался убежать в сторону Старой Риги, где его задержали сотрудники Государственной полиции.

По данным полиции, задержанный — мужчина 1993 года рождения. Предполагается, что в момент происшествия он мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

В отношении него возбуждены два уголовных процесса — по факту кражи и сопротивления представителю власти.

Как отметил представитель Рижского регионального управления Государственной полиции Гунтис Бабанс, кражи из магазинов остаются одним из самых распространенных видов преступлений.

«Каждый день мы получаем большое количество сообщений именно о кражах из торговых объектов. Чаще всего речь идет о людях, которых уже неоднократно задерживали за аналогичные преступления», — сказал он.

По данным полиции, с 2022 года количество зарегистрированных мелких краж из магазинов почти удвоилось.

В связи с этим руководство Государственной полиции уже не первый раз предлагает изменить законодательство и перевести мелкие кражи в категорию административных правонарушений. Сейчас уголовная ответственность наступает независимо от стоимости похищенного имущества, что требует значительных ресурсов на оформление каждого случая.

Еще одной тревожной тенденцией охранные компании называют рост числа краж, совершаемых несовершеннолетними. По словам представителей отрасли, подростки нередко действуют группами, пытаются вынести алкоголь и даже снимают происходящее на видео.