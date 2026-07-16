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На пляже в Юрмале пропал четырехлетний мальчик: ребенка нашли почти в полутора километрах от семьи 0 1090

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасатель
ФОТО: скриншот видео TV3

Экстренные службы подняли по тревоге после сообщения о пропаже четырехлетнего мальчика на пляже в Юрмале. К счастью, ребенка нашли живым и невредимым менее чем через час — за это время он успел уйти примерно на полтора километра.

В среду около 11:00 на пляже в Юрмале развернулась масштабная поисковая операция после сообщения о пропаже четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После звонка семьи экстренные службы начали обследовать побережье между Дзинтари и Лиелупе. К поискам подключились сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и муниципальной полиции.

На пляже Булдури пожарные подготовили лодки на случай, если поиски пришлось бы продолжить на воде. Одновременно спасатели, полицейские и родители обследовали береговую линию, ближайшие улицы и расположенные рядом кафе.

Поиски завершились менее чем через час.

«Когда мы прибыли на место, поиски уже велись, и мы к ним присоединились. Пока одни обследовали берег, другие проверяли улицы и кафе. Ребенка нашли, с ним все было в порядке», — рассказал командир отделения 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Денис Голубев.

Как выяснилось, мальчик успел самостоятельно пройти около полутора километров.

После обнаружения сотрудники муниципальной полиции доставили ребенка обратно к родителям. Мальчика осмотрели и дали ему воды. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Мать ребенка рассказала, что сын просто незаметно ушел.

«Он просто ушел».

На вопрос журналистов, заметили ли родители этот момент, она ответила отрицательно.

Спасатели напоминают, что на многолюдных пляжах дети могут исчезнуть из поля зрения буквально за считанные секунды. Поэтому взрослым важно постоянно поддерживать с ребенком зрительный контакт, даже если он играет совсем рядом.

По словам Дениса Голубева, быстрее найти ребенка помогают яркая одежда и головной убор.

«Особенно если у ребенка яркая кепка или шорты, чтобы его было легко заметить. И, конечно, родители должны постоянно поддерживать с ребенком зрительный контакт», — подчеркнул он.

Журналисты также пообщались с другими отдыхающими. Один из родителей рассказал, что специально выбирает детям яркую одежду, чтобы их было легче заметить среди большого количества людей.

История завершилась благополучно, однако спасатели напоминают: на пляже достаточно нескольких секунд, чтобы маленький ребенок оказался далеко от родителей, поэтому даже кратковременная потеря внимания может привести к чрезвычайной ситуации.

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#Юрмала #безопасность #родители #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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