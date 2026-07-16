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Нарушители границы Латвии не понимали ни по-латышски, ни по-английски – пришлось стрелять... 1 689

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница

В течение одних только суток сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии в трех местах пограничной зоны задержали три группы, возглавляемых гражданами Молдовы, перевозивших нелегальных иммигрантов, только что, безо всяких документов, пересекших белорусско-латвийскую границу.

Должностные лица ЛР применяли огнестрельное оружие – стреляли в воздух! Что самое пикантное, в отчете указывалось: «Пограничники неоднократно отдавали на латышском и английском языках команды остановиться и предупреждали о возможном применении огнестрельного оружия».

Вероятно, граждане государства-кандидата на членство в Евросоюзе, его официальными языками не владеют – ну а широко известные должностные инструкции Яниса Домбравы воспрещают пользование русским языком. Хотя чины погранслужбы на Восточном рубеже, надо полагать, им владеют – в совершенстве. Но не говорят под страхом наказания. В итоге пришлось стрелять...

Так или иначе, теперь в отношении подданных госпожи Санду возбужден криминальный процесс по ст. 285, ч. 3-1 Уголовного закона, «незаконное перемещение лиц через государственную границу». Добавят также административное наказание за не заполненную анкету «предотвращения угрозы государству», которая при въезде в ЛР полагается для всех граждан стран-нечленов ЕС.

Но тут интересный выходит нюанс – 1,3 миллиона граждан Молдовы имеет гражданство Румынии. А последняя с недавних пор является полноценным участником Шенгенской зоны. Да и со своим паспортом, молдаване пользуются уникальной возможностью путешествий без виз и в Европу, и в РФ с РБ.

Справедливости ради, противоправным бизнесом по доставке нелегалов, грешат и граждане самых развитых государств ЕС – так, 1 июля в Аугшдаугавском крае был задержан джип, в багажнике коего уместились аж 6 иноземцев. А вел его, по паспорту, германец! Ему тоже – уголовный процесс. Всего же с начала года только по перевозке иммигрантов, Государственная погранохрана возбудила 94 дела.

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#Латвия #Европа #миграция #преступность #Румыния #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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