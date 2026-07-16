Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, тяжело пострадавший при взрыве в Монако 29 июня, впервые публично высказался о случившемся. В открытом письме он заявил, что за покушением, по его мнению, могут стоять сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, при этом поблагодарив президента Владимира Зеленского за поддержку.

Вадим Ермолаев впервые выступил с публичным заявлением после взрыва, произошедшего 29 июня в Монако. Его обращение распространила украинская юридическая компания Dynasty Law & Investment, представляющая интересы бизнесмена, передает nicematin.

В письме Ермолаев утверждает, что, по имеющейся у него информации, к организации покушения могут быть причастны действующие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«С учетом материалов расследования, которые были нам представлены, мы убеждены, что действующие офицеры ГУР напрямую причастны к этой попытке убийства», — говорится в обращении.

По словам бизнесмена, он осознает серьезность своих обвинений и считает необходимым провести независимое и прозрачное расследование.

При этом Ермолаев отдельно поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за внимание к делу и подчеркнул, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа.

Он также призвал власти Монако, Франции и Украины обеспечить защиту его семьи, свидетелей и участников расследования до установления всех виновных.

«Они хотели убить нас всех»

По словам Ермолаева, взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда рядом с ним находились его гражданская супруга и 13-летний сын.

«Мы знаем, что исполнители видели женщину и ребенка рядом со мной. Их целью было убить нас всех троих», — заявил он.

В результате взрыва все трое получили тяжелые ранения. Сам бизнесмен до сих пор находится в реанимации, его супруге предстоит длительное лечение, а сын получил ожоги, переломы и другие серьезные травмы.

Ермолаев также выразил благодарность князю Альберу II, властям Монако и президенту Франции Эмманюэлю Макрону за оказанную помощь.

Расследование взрыва продолжается. Заявления Вадима Ермолаева отражают его позицию и пока не подтверждены официальными выводами следствия.