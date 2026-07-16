Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил об усилении мер безопасности вокруг гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от Риги, а также на огромном подземном газохранилище в Инчукалнсе.

Причина – разведывательных данных, указывающих на угрозу со стороны России. Об этом он сообщил агентству Reuters.

Лидеры Латвии, Литвы и Польши недавно предупредили, что западные разведывательные службы считают, что Россия планирует провокации и атаки против инфраструктуры в регионе.

В этом контексте у Кулбергса спросили, где именно Латвия усилила меры безопасности в связи с этой угрозой.

"Конечно, в Инчукалнсе (газохранилище), а также в нашем энергетическом секторе и на предприятиях, и, безусловно, на гидроэлектростанции", – ответил он.

Также Кулбергс сообщил, что пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обратился к альянсу с просьбой о дополнительных средствах противовоздушной обороны и увеличении численности иностранных войск в Латвии.

Он также попросил о скорейшей интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия дронам, которая разрабатывается в Латвии при помощи Украины.

Кулбергс считает, что Россия стремится к "быстрой победе, поэтому потенциальная гибридная угроза выше, чем раньше".