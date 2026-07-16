В пятиэтажном доме в Юрмале произошел пожар в распределительном щите. Никто не пострадал, однако часть жильцов уже несколько дней остается без электричества, а многим придется заново подключать интернет и телевидение.

В пятиэтажном доме на улице Тербатас в Юрмале загорелся распределительный щит. Возгорание удалось быстро ликвидировать, однако его последствия оказались серьезными: часть квартир осталась без электричества, а также были повреждены линии интернета и телевидения. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жительница четвертого этажа Екатерина рассказала, что проснулась от запаха дыма.

«Я немного задремала и почувствовала, что комната полна дыма. Начала стучать в двери. А здесь уже были пожарные, все было залито водой», — вспоминает она.

По ее словам, возгорание произошло в электрощите рядом с квартирой. Пожар заметил сосед, который сразу вызвал спасателей.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы потушили огонь примерно за час. Несмотря на то что пламя не распространилось на квартиры, жильцы столкнулись с другими проблемами.

«Нет электричества, ничего нельзя включить. В квартире до сих пор чувствуется запах гари», — говорит Екатерина.

Управляющий домом Лаурис рассказал, что сразу после происшествия электроснабжение отключили во всем доме, чтобы избежать новых повреждений. После этого специалисты восстановили подачу электричества в большинство квартир.

Без света временно остались только три квартиры, однако управляющий заверил, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

По предварительной информации, возгорание началось в зоне слаботочных сетей — там, где проходят кабели интернета и телевидения.

Лаурис предполагает, что причиной могла стать хаотичная прокладка кабелей различными интернет-провайдерами.

«Интернет-провайдеров много, кабелей здесь огромное количество. Одни компании согласовывают работы и получают ключи, другие прокладывают кабели без нашего участия. Контролировать это очень сложно», — отметил он.

Окончательную причину пожара предстоит установить полиции. По факту происшествия проводится расследование.

Во время пожара были повреждены кабели связи не только на четвертом, но и на пятом этаже. Поэтому части жильцов придется заново подключать интернет и телевидение через своих операторов.

Повреждения лестничной клетки и электрооборудования будут устранены за счет накопительного фонда дома. Управляющий пояснил, что страховки у дома нет, поэтому расходы лягут на собственников квартир.

Этот случай вновь обратил внимание на проблему большого количества коммуникационных кабелей в многоквартирных домах и необходимость их безопасной эксплуатации.