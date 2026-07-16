В столице Алжира в ночь на четверг произошел пожар в детском доме. По последним данным, погибли 11 человек, еще 19 получили ранения. Причины трагедии выясняются.

В результате пожара, вспыхнувшего ночью в детском доме на окраине столицы Алжира, погибли 11 человек. Об этом сообщили государственные СМИ страны, передает NOS.

Возгорание началось около 3:30 ночи. На момент публикации власти не уточнили возраст погибших.

Еще 19 человек получили различные травмы. У десяти пострадавших диагностированы ожоги, двое отравились продуктами горения, еще семеро находятся в состоянии шока.

Остальных воспитанников детского дома удалось своевременно эвакуировать, в том числе пятерых детей с инвалидностью.

Причины пожара пока неизвестны. На месте работают следователи и экстренные службы.

Премьер-министр Алжира Насреддин Гриб посетил пострадавших в больнице. Власти начали расследование, которое должно установить причины одной из самых трагических ночных пожаров в стране за последнее время.