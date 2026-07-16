В Юрмале пожар уничтожил пристройку частного дома, где располагалась сауна, а дым и вода повредили жилую часть здания. Хозяева предполагают, что возгорание могло начаться после проблем с электроснабжением, которые несколько раз возникали в тот же день.

В одном из частных домов на улице Вентспилс в Юрмале произошел пожар, в результате которого полностью выгорела пристройка с сауной. Хотя огонь не перекинулся на жилые помещения, дом серьезно пострадал от дыма, копоти и воды, использованной при тушении. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам хозяйки дома, первые признаки неисправности появились еще днем.

«Начало выбивать предохранители. Один раз выбило, второй раз выбило, потом мы снова включили электричество, вроде все работало. Буквально через пятнадцать-двадцать минут из сауны повалил дым», — рассказала она.

Когда стало понятно, что самостоятельно справиться с огнем невозможно, семья вызвала Государственную пожарно-спасательную службу.

Как сообщил командир Слокского поста Рижского регионального управления ГПСС Улдис Айзупс, вызов поступил незадолго до 21:00.

«В двухэтажном жилом доме горела пристройка на первом этаже площадью 60 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались три человека. Пожар был ликвидирован вскоре после полуночи», — рассказал он.

В результате пожара пристройка была полностью уничтожена. Однако серьезный ущерб получила и жилая часть дома. Главный коридор и несколько комнат оказались покрыты копотью, а во время тушения были залиты водой.

«Только что сделали ремонт — и теперь все снова залито. Новый ламинат испорчен, мебель, стены... Крышу над этой частью дома пришлось полностью разобрать. Теперь практически все придется восстанавливать заново», — говорит хозяйка.

По ее словам, сауной семья уже давно не пользовалась. Помещение служило местом хранения инструментов, продуктов и других вещей.

Поскольку незадолго до пожара в доме несколько раз отключалось электричество, владельцы предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Окончательные причины пожара предстоит установить специалистам. Эксперты проведут обследование и определят, что именно стало источником возгорания.

Этот случай вновь напоминает, что повторяющиеся отключения автоматических выключателей могут быть признаком серьезной неисправности электросети, которую нельзя игнорировать.