Государственная полиция раскрыла группу из семи человек, подозреваемых в серии краж в Валмиерском и Лимбажском краях. Молодые люди похищали главным образом дизельное топливо из сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, а также дорогостоящие инструменты, сообщает Valsts policija.

Сотрудники Государственной полиции установили личности семерых подозреваемых, которые с марта по май этого года совершили ряд краж в Валмиерском и Лимбажском краях.

По данным следствия, перед совершением преступлений злоумышленники заранее изучали потенциальные объекты, осматривали территории и наблюдали за хозяйствами, выбирая наиболее подходящие цели.

Следствие установило, что участники группы заранее распределяли роли и действовали по предварительному сговору. В состав группы входили двое несовершеннолетних, пять человек в возрасте до 19 лет, а также 38-летний мужчина.

Основной добычей преступников становилось дизельное топливо, которое они сливали из сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, находившейся на сельских территориях. Кроме того, злоумышленники похищали садовую технику и инструменты, в том числе кусторез Husqvarna, воздуходувку ECHO, угловую шлифовальную машину Makita, мойку высокого давления Grunder, наборы ключей, запасные части для техники и другое имущество.

По этим фактам уже возбуждены восемь уголовных процессов. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений и возможные дополнительные эпизоды.

Государственная полиция обращается к жителям, которые в период с марта по май могли стать жертвами аналогичных краж в Валмиерском или Лимбажском краях, но не сообщали об этом. Пострадавших просят обратиться в полицию по телефону 112 или в ближайший полицейский участок.