Полиция задержала двух мужчин по подозрению в умышленном поджоге автомобиля Kia Sportage в Резекне. В результате пожара владельцу машины был причинен ущерб примерно в 30 тысяч евро, сообщает Valsts policija.

Поздним вечером 1 июля в одном из дворов Резекне загорелся автомобиль Kia Sportage. Сообщение о пожаре поступило в Государственную полицию около 23:00.

В результате возгорания машина была практически уничтожена, а ущерб владельцу составил около 30 тысяч евро. По первоначальным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.

В ходе досудебного расследования и оперативных мероприятий сотрудники Северо-Латгальского участка Государственной полиции установили возможных виновников преступления.

На прошлой неделе, 6 июля, по подозрению в совершении поджога были задержаны двое мужчин 1981 и 1983 годов рождения. По данным полиции, оба ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящее время следствие продолжается. Полицейские устанавливают мотив преступления и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Уголовный процесс возбужден по части 2 статьи 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога либо иным общеопасным способом. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с возможным пробационным надзором сроком до трех лет или без него.

Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом любой подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в силу решением суда.