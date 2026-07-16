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В Резекне сожгли автомобиль за 30 тысяч евро: полиция задержала двоих подозреваемых 1 559

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горит автомобиль

ChatGPT

Полиция задержала двух мужчин по подозрению в умышленном поджоге автомобиля Kia Sportage в Резекне. В результате пожара владельцу машины был причинен ущерб примерно в 30 тысяч евро, сообщает Valsts policija.

Поздним вечером 1 июля в одном из дворов Резекне загорелся автомобиль Kia Sportage. Сообщение о пожаре поступило в Государственную полицию около 23:00.

В результате возгорания машина была практически уничтожена, а ущерб владельцу составил около 30 тысяч евро. По первоначальным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.

В ходе досудебного расследования и оперативных мероприятий сотрудники Северо-Латгальского участка Государственной полиции установили возможных виновников преступления.

На прошлой неделе, 6 июля, по подозрению в совершении поджога были задержаны двое мужчин 1981 и 1983 годов рождения. По данным полиции, оба ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящее время следствие продолжается. Полицейские устанавливают мотив преступления и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Уголовный процесс возбужден по части 2 статьи 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога либо иным общеопасным способом. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с возможным пробационным надзором сроком до трех лет или без него.

Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом любой подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в силу решением суда.

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#Резекне #полиция #ущерб #задержание #преступления #поджог
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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