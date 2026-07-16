В ночь на 15 июля во дворе дома на улице Русес в Риге прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, загорелся электросамокат, а затем огонь перекинулся на стоявший рядом мусорный контейнер. Эксперты напоминают: чаще всего причиной подобных происшествий становится неисправность литий-ионного аккумулятора.

В ночь на 15 июля жители дома на улице Русес 13 в Риге услышали сильный взрыв. Выглянув в окно, они увидели пламя во дворе.

«Услышали взрыв, посмотрели в окно — что-то горит. Оказалось, загорелся самокат. Рядом стоял мусорный контейнер, и всё это вместе сгорело дотла», — рассказали очевидцы.

Видео: Facebook / Архив Федоровой.

Хотя обстоятельства происшествия еще предстоит установить, специалисты отмечают, что в подобных случаях причиной обычно становится не сам электросамокат, а его литий-ионный аккумулятор.

Почему может взорваться аккумулятор

Наиболее распространенная причина возгорания или взрыва — короткое замыкание внутри батареи. Оно может возникнуть по нескольким причинам.

Во-первых, опасность представляют механические повреждения. После сильного удара, падения или деформации корпуса аккумулятора внутри могут возникнуть повреждения, способные привести к короткому замыканию.

Во-вторых, серьезную угрозу создает перегрев. Он возможен при использовании неоригинального зарядного устройства, неправильной зарядке или длительном нахождении самоката под прямыми солнечными лучами либо рядом с источниками тепла.

Кроме того, риск возрастает по мере естественного старения аккумулятора. Со временем элементы батареи изнашиваются, а частое использование быстрой зарядки, регулярный перегрев или хранение на сильном морозе дополнительно сокращают срок их службы.

Как избежать возгорания

Специалисты рекомендуют использовать только оригинальные зарядные устройства, не оставлять электросамокат под палящим солнцем или рядом с отопительными приборами, а также регулярно проверять состояние аккумулятора. Если батарея начала быстро разряжаться, перегреваться или имеет следы повреждений, ее следует заменить.

Возгорания электросамокатов происходят сравнительно редко, однако последствия могут быть очень серьезными. Соблюдение правил эксплуатации и своевременная замена изношенного аккумулятора значительно снижают риск пожара или взрыва.