Во вторник в Вецмилгрависе экстренные службы выехали на сообщение о возможном нападении с ножом во время семейного конфликта. Однако после приезда полиции пострадавший изменил свою версию событий и отказался писать заявление.

Во вторник на улицу Мелдру в рижском микрорайоне Вецмилгравис были направлены экстренные службы после сообщения о возможном бытовом конфликте с применением ножа. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По первоначальной информации, во время ссоры женщина могла ранить своего мужа. Мужчина с окровавленной головой добежал до рабочих, находившихся в соседнем доме, где ему помогли вызвать полицию и скорую помощь.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Однако после прибытия полиции мужчина изменил свои показания.

По его словам, травму он получил самостоятельно, ударившись головой в состоянии алкогольного опьянения. Он также заявил, что его супруга не имеет отношения к произошедшему.

Кроме того, мужчина отказался подавать заявление в полицию.

Из-за противоречивых объяснений окончательные обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Подобные случаи нередко осложняют работу полиции, поскольку первоначальная информация, полученная при вызове экстренных служб, впоследствии может существенно отличаться от показаний участников происшествия.