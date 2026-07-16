Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Вецмилгрависе мужчина с окровавленной головой заявил о нападении жены, но позже изменил показания 0 232

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина полиции

Во вторник в Вецмилгрависе экстренные службы выехали на сообщение о возможном нападении с ножом во время семейного конфликта. Однако после приезда полиции пострадавший изменил свою версию событий и отказался писать заявление.

Во вторник на улицу Мелдру в рижском микрорайоне Вецмилгравис были направлены экстренные службы после сообщения о возможном бытовом конфликте с применением ножа. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По первоначальной информации, во время ссоры женщина могла ранить своего мужа. Мужчина с окровавленной головой добежал до рабочих, находившихся в соседнем доме, где ему помогли вызвать полицию и скорую помощь.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Однако после прибытия полиции мужчина изменил свои показания.

По его словам, травму он получил самостоятельно, ударившись головой в состоянии алкогольного опьянения. Он также заявил, что его супруга не имеет отношения к произошедшему.

Кроме того, мужчина отказался подавать заявление в полицию.

Из-за противоречивых объяснений окончательные обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Подобные случаи нередко осложняют работу полиции, поскольку первоначальная информация, полученная при вызове экстренных служб, впоследствии может существенно отличаться от показаний участников происшествия.

×
Читайте нас также:
#полиция #скорая помощь #насилие в семье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наручники
Изображение к статье: попавший в аварию автомобиль
Изображение к статье: пожар в подъезде
Изображение к статье: Сгоревший электросамокат Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поврежденная дверь у окна
ЧП и криминал
Изображение к статье: Здание Пентагона, карта Кубы, десантники на фоне военных транспортных самолетов.
В мире
1
Изображение к статье: Вадим Ермолаев
ЧП и криминал
Изображение к статье: Международный суд в Гааге, флаги Латвии, Литвы, Эстонии и России
Политика
3
Изображение к статье: Пожар в детском доме
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ямы на дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Поврежденная дверь у окна
ЧП и криминал
Изображение к статье: Здание Пентагона, карта Кубы, десантники на фоне военных транспортных самолетов.
В мире
1
Изображение к статье: Вадим Ермолаев
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео