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Заблудились в лесу? Латвийские спасатели рассказали, что делать 0 453

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек заблудился в лесу

Летом и осенью тысячи жителей Латвии отправляются в лес за грибами, ягодами или просто на прогулку. Однако даже хорошо знакомые места могут стать ловушкой, поэтому спасатели напоминают основные правила поведения, если вы потеряли дорогу.

Летом и осенью жители все чаще отправляются в лес — на отдых, за ягодами или грибами. Однако лес со временем меняется, и заблудиться можно даже в хорошо знакомой местности, сообщает VUGD. Поэтому важно знать, как действовать, если самостоятельно найти дорогу обратно не удается.

Спасатели рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего необходимо сохранять спокойствие и внимательно прислушаться к окружающим звукам. Паника лишь усложняет ситуацию. Шум автомобилей или проходящего поезда может подсказать, что неподалеку находятся дорога, железная дорога или населенный пункт.

Если принято решение двигаться самостоятельно, лучше идти в одном направлении, пока не удастся выйти к просеке, тропинке или автомобильной дороге. Для ориентирования можно использовать положение солнца: утром оно находится на востоке, днем — на юге, а вечером садится на западе.

Если выбраться из леса самостоятельно не получается, необходимо как можно скорее позвонить по единому номеру экстренных служб 112. Следует максимально точно описать свое местонахождение, назвать заметные ориентиры и выполнять указания диспетчера.

При проведении поисков спасатели могут включать проблесковые маячки и звуковые сигналы. Услышав их, необходимо двигаться в указанном направлении и следовать инструкциям сотрудников экстренных служб.

Перед походом в лес спасатели советуют полностью зарядить мобильный телефон и обязательно сообщить близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Эти простые меры могут значительно ускорить поиски и помочь избежать трагических последствий.

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#Латвия #безопасность #спасатели #советы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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