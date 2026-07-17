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43 погибших, 32 осужденных: спустя восемь лет суд вынес приговор 0 442

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обрушению моста Моранди в Генуе.

Итальянский суд вынес приговоры по одному из самых громких дел последних лет — обрушению моста Моранди в Генуе. Все 32 обвиняемых признаны виновными, а максимальный срок наказания составил 12 лет лишения свободы.

Спустя почти восемь лет после катастрофы, унесшей жизни 43 человек, суд в Италии завершил рассмотрение дела об обрушении моста Моранди в Генуе.

В четверг суд признал виновными всех 32 подсудимых, назначив им различные сроки лишения свободы. Наиболее суровые приговоры — до 12 лет тюрьмы — получили бывшие руководители компании Autostrade per l'Italia (Aspi), которая управляла мостом на момент трагедии.

Мост Моранди обрушился 14 августа 2018 года во время сильного ливня. В пропасть рухнули десятки автомобилей, а погибли 43 человека. Катастрофа стала одной из крупнейших техногенных трагедий в современной истории Италии и вызвала широкий общественный резонанс.

Вынесенные приговоры подвели черту под многолетним судебным процессом, однако трагедия моста Моранди остается одним из самых болезненных событий для Италии и напоминанием о цене ошибок при эксплуатации критически важной инфраструктуры.

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#катастрофа #трагедия #судебный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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