Во время летних отпусков риск квартирных краж традиционно возрастает. Бывший взломщик, который теперь консультирует по вопросам безопасности, рассказал, какие ошибки хозяев чаще всего помогают преступникам выбрать жертву.

Летние каникулы и сезон отпусков считаются самым напряженным временем для квартирных воров. Пока хозяева наслаждаются отдыхом, злоумышленники внимательно ищут дома, владельцы которых сами невольно подают сигнал о своем отсутствии.

Бывший взломщик, а ныне эксперт по безопасности Майкл Фрейзер рассказал LADbible, что сегодня одним из главных источников информации для преступников стали социальные сети. По его словам, многие люди заранее публикуют фотографии из аэропортов, делятся планами на отпуск и выкладывают снимки с отдыха, фактически сообщая, что дома никого нет.

Эксперт советует ограничить доступ к своим публикациям и не рассказывать о поездках до возвращения домой. По его словам, злоумышленники нередко используют открытые профили как своеобразный «интернет-магазин», выбирая наиболее удобные объекты для кражи.

«Что касается социальных сетей, я называю это интернет-шопингом для воров. Люди безрассудно публикуют слишком много информации о себе, и это невероятно упрощает работу взломщика. Проверьте настройки конфиденциальности своих аккаунтов. Многие удивляются, когда узнают, что фотографии с их отпуска видны не только друзьям, но и всем пользователям»

Перед возможным проникновением воры также внимательно осматривают дом. Их внимание могут привлечь оставленные возле окна семейный календарь с планами, ключи или сумки, лежащие на виду в прихожей. Все это может подсказать, что жилье временно пустует или что внутри есть ценные вещи.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвал хранение садового инвентаря без замка. Ломы, лестницы и другие инструменты злоумышленники могут использовать для взлома дверей и окон.

Не менее важно следить за территорией вокруг дома. Хорошее наружное освещение, отсутствие густых кустов и высоких живых изгородей, а также правильное размещение мусорных контейнеров лишают преступников возможности незаметно приблизиться к дому или использовать предметы как опору для проникновения.

По словам Фрейзера, не стоит полагаться только на обычные дверные замки. Дополнительную защиту обеспечивают современные охранные системы и видеонаблюдение. При этом наиболее эффективными он считает скрытые камеры, поскольку их сложнее обнаружить и вывести из строя.

Эксперт напоминает, что большинство квартирных краж становятся возможными не из-за сложных методов преступников, а из-за невнимательности самих владельцев. Простые меры предосторожности и осторожность в социальных сетях способны значительно снизить риск стать жертвой злоумышленников.