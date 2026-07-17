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На города Литвы обрушилась лавина сообщений о минировании – ничего не взорвалось 0 16

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: литва
ФОТО: Unsplash.com

Серия сообщений о минировании, поступивших по электронной почте, вынудила провести эвакуацию на нескольких объектах в Вильнюсе и Каунасе в пятницу, сообщает LRT.

Позже полиция выяснила, что предупреждения оказались ложными.

Угрозы касались высокотехнологичной группы Teltonika, офисного здания и учреждений скорой медицинской помощи в двух городах.

В полиции сообщили, что в электронных письмах угрожали взрывами на этих объектах. Примерно в 11:00 правоохранители получили сообщение о возможном минировании помещений Teltonika, что привело к эвакуации сотрудников на время обыска зданий.

Подобные письма с угрозами поступили также в службы экстренной медицинской помощи и другое офисное здание.

В полиции заявили, что в ходе обысков взрывчатка не обнаружена и никакой реальной опасности не зафиксировано.

Правоохранительные органы собирают доказательства для возбуждения досудебного расследования по подозрению в заведомо ложном сообщении об угрозе общественной безопасности или катастрофе в соответствии с Уголовным кодексом Литвы.

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#полиция #Литва #криминал #эвакуация #безопасность #угроза
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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