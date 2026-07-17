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Набросились сразу 30 «пакистанцев» - обсуждают инцидент в рижском квартале Таллинас 5 1422

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди "восточной внешности"

В Латвии активно обсуждают публикацию в соцсетях о предполагаемом инциденте в рижском Таллинском квартале. Автор сообщения утверждает, что молодой человек вступился за латышскую девушку, к которой якобы приставал гражданин Пакистана, после чего на него напала группа из нескольких десятков его соотечественников. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Заметьте, что недавно Bb.lv уже писал о неподтвержденном случае, когда мигранты якобы приставали к латышской женщине в сквере напротив Латвийского университета и о реакции общества.

Запись о новом случае быстро разошлась по платформе X и вызвала бурную дискуссию. Одни пользователи выразили обеспокоенность вопросами общественной безопасности и миграции, другие усомнились в достоверности описанных событий и призвали не делать поспешных выводов без доказательств.

На ситуацию отреагировал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. По его словам, сообщения жителей нельзя игнорировать лишь из соображений политкорректности. Он сообщил, что лично связался с автором публикации, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, и отметил, что речь идет не об анонимном сообщении.

В то же время Государственная полиция заявила, что никаких вызовов по поводу подобного происшествия не поступало. Правоохранители призвали всех, кто мог стать жертвой преступления или был его свидетелем, обратиться с официальным заявлением.

Таким образом, на данный момент нет подтвержденной информации, что описанный в социальных сетях инцидент произошел именно так, как утверждает автор публикации. Обстоятельства истории остаются невыясненными.

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#полиция #Латвия #миграция #социальные сети #новости
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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