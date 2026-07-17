В Латвии активно обсуждают публикацию в соцсетях о предполагаемом инциденте в рижском Таллинском квартале. Автор сообщения утверждает, что молодой человек вступился за латышскую девушку, к которой якобы приставал гражданин Пакистана, после чего на него напала группа из нескольких десятков его соотечественников. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.
Заметьте, что недавно Bb.lv уже писал о неподтвержденном случае, когда мигранты якобы приставали к латышской женщине в сквере напротив Латвийского университета и о реакции общества.
Запись о новом случае быстро разошлась по платформе X и вызвала бурную дискуссию. Одни пользователи выразили обеспокоенность вопросами общественной безопасности и миграции, другие усомнились в достоверности описанных событий и призвали не делать поспешных выводов без доказательств.
На ситуацию отреагировал вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. По его словам, сообщения жителей нельзя игнорировать лишь из соображений политкорректности. Он сообщил, что лично связался с автором публикации, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, и отметил, что речь идет не об анонимном сообщении.
В то же время Государственная полиция заявила, что никаких вызовов по поводу подобного происшествия не поступало. Правоохранители призвали всех, кто мог стать жертвой преступления или был его свидетелем, обратиться с официальным заявлением.
Таким образом, на данный момент нет подтвержденной информации, что описанный в социальных сетях инцидент произошел именно так, как утверждает автор публикации. Обстоятельства истории остаются невыясненными.
Čoms aizstāvēja latviešu meiteni Tallinas kvartālā no pakistāņa uzmākšanās. Uzreiz izlīda 30 pakiji un metās virsū. Viņi te savesti tūkstošu tūkstošiem. Pilna Vecāķu pludmale. Baisi.— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) July 14, 2026
Tā ir realitāte, ko īsteno hibrīdkara ietvaros, LV mafija. Ir cerība uz Dombravu.
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