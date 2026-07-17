Жителей Маззалвской волости облетело видео с автомобилем Kia Sorento, водитель которого решил переехать по местному пешеходному мосту через реку Диенвидсусея. Ролик распространяли с подписью: "Досмотрите до конца!" Живущие поблизости люди отправились лично оценить произошедшее, пишет Otkrito.lv со ссылкой на TV3.

"Это были участники ралли, они ездили здесь туда и обратно. Потом я приехал на велосипеде посмотреть и увидел, что одна машина провалилась на мосту. Этот мост не предназначен для автомобилей, он только для пешеходов. Куда ты вообще смотришь, когда едешь? Здесь было шесть или семь машин. Конечно, это глупость", - рассказал местный житель.

Дорога, ведущая к мосту, действительно доходит до самой реки, а на траве заметны следы от автомобилей. Предупреждающих знаков там нет, однако при осмотре моста становится ясно, что его доски старые и конструкция не рассчитана на транспорт тяжелее велосипеда, сообщает "Degpunktā".

Видео опубликовал и депутат Айзкраукльской краевой думы Айварс Миезитис. Вместе с местными жителями он выяснил, что в районе проходило мероприятие с участием водителей из Польши. Согласно информации в интернете, ралли Bamako Summer началось в Таллине, а через Латвию участники проезжали на второй день.

"Оказалось, что эта группа приезжает сюда не впервые. Несколько машин участвуют в ориентировочном ралли по Эстонии и Латвии. Говорят, они уже бывали в этих местах. Восемь автомобилей вроде бы проехали по мосту, а один, вероятно, наехал на неподходящую доску. Земля с обеих сторон находится в частной собственности, но сам мост, похоже, никому не принадлежит. Он сохранился еще с колхозных времен. Местные жители ремонтировали его и приводили в порядок для собственных нужд", - рассказал Миезитис.

Организаторы ралли и команда водителей также опубликовали кадры происшествия. Они даже пошутили над ситуацией, показав созданное искусственным интеллектом изображение того, как автомобиль якобы сняли с моста.

Однако фермеру Оскару, который регулярно следит за состоянием моста, ситуация смешной не показалась. Рядом с рекой находится принадлежащий ему участок земли.

"Меня возмущает, что это за организаторы, которые устраивают подобные мероприятия. Людям нужны развлечения, но они без разрешения едут по чужой собственности. И разве они не видят, что это пешеходный мост? Что он не выдержит и не предназначен для автомобилей? Я не понимаю", - заявил мужчина.

Оскарс надеется, что участники ралли достойно заплатили местному жителю, который помог снять провалившийся автомобиль с моста. При этом, поскольку мост официально никому не принадлежит, теоретически никто не обязан нести ответственность за причиненный ущерб.

"Я поддерживаю мост в порядке, потому что людям нужно добираться до асфальтированной дороги. Чтобы попасть к ферме другим путем, мне приходится делать крюк в 11 километров. По мосту я хожу проверять животных зимой. Он нужен и соседям, чтобы добраться до остановки и автобуса. Мне не жалко его ремонтировать. Но обидно, что какие-то идиоты ломают его ради развлечения. Я его починю, это не проблема. Просто с нами не считаются и относятся к нам как к каким-то папуасам. Свиньи, что еще сказать", - возмутился Оскар.

Теперь мужчина собирается установить с обеих сторон моста крупные тяжелые препятствия, чтобы по нему могли передвигаться только пешеходы и велосипедисты.