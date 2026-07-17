Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) возглавил расследование инцидента с самолетом Ryanair, на котором пассажира едва не выбросило наружу после разрушения иллюминатора. Греция передала американским специалистам руководство расследованием.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил, что будет руководить расследованием инцидента с самолетом Ryanair, произошедшего 10 июля вскоре после вылета из греческих Салоников, передает New York Post.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вскоре после взлета у самолета Boeing 737 NG оторвался фрагмент двигателя. Обломок пробил иллюминатор, в результате чего, как ранее сообщал bb.lv, произошла резкая разгерметизация салона.

Во время происшествия пассажир Любиша Каравович, сидевший у окна, оказался частично втянут наружу потоком воздуха. По словам очевидцев, другие пассажиры помогли удержать его до тех пор, пока экипаж не взял ситуацию под контроль.

«Казалось, что от двигателя отлетела какая-то деталь и ударила в окно рядом с моим мужем. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности, но половина его тела оказалась снаружи самолета. Именно ремень спас ему жизнь», — рассказала пассажира.

После инцидента экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и благополучно посадил самолет. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как сообщили в NTSB, власти Греции официально передали американскому ведомству руководство расследованием. Специалистам предстоит установить причины разрушения двигателя и оценить техническое состояние самолета.

Следствие должно определить, что привело к разрушению двигателя и пробитию иллюминатора. От результатов расследования будет зависеть, потребуются ли дополнительные проверки или рекомендации по эксплуатации самолетов Boeing 737 NG.