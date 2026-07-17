Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Италии девочку затянуло волосами в слив бассейна 0 297

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот опасный бассейн

В итальянском городе Сестри-Леванте 11-летняя девочка скончалась после ЧП в детском бассейне, сообщает информационное агентство ANSA.

По данным агентства, волосы ребенка затянуло в сливное отверстие. Девочку в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Медики оценивали состояние пострадавшей как критическое и крайне нестабильное.

Сейчас обстоятельства трагедии изучают береговая охрана и карабинеры. В том числе проверяется, было ли обязательным использование плавательной шапочки в бассейне.

×
Читайте нас также:
#медицина #ЧП #трагедия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Полет каскадера из гигантской катапульты на фестивале Иконка видео
Изображение к статье: Люди "восточной внешности"
Изображение к статье: Артурc Упитис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Никита Пресняков
Люблю!
Изображение к статье: Актив свободных латышей приехал в Ригу к латышам, оставшимся в Латвии.
Бизнес
Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Домушник
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Наша Латвия
Изображение к статье: Счета за отопление
Наша Латвия
Изображение к статье: Никита Пресняков
Люблю!
Изображение к статье: Актив свободных латышей приехал в Ригу к латышам, оставшимся в Латвии.
Бизнес
Изображение к статье: Испанские слизни чувствуют себя в Латвии как дома
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео