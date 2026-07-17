В итальянском городе Сестри-Леванте 11-летняя девочка скончалась после ЧП в детском бассейне, сообщает информационное агентство ANSA.

По данным агентства, волосы ребенка затянуло в сливное отверстие. Девочку в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Медики оценивали состояние пострадавшей как критическое и крайне нестабильное.

Сейчас обстоятельства трагедии изучают береговая охрана и карабинеры. В том числе проверяется, было ли обязательным использование плавательной шапочки в бассейне.