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В Юрмале пропал 14-летний подросток: полиция просит помочь в поисках 0 103

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артурc Упитис
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии разыскивает без вести пропавшего Артура Упитиса, 2011 года рождения. Подросток утром 16 июля ушел из дома в Юрмале, а его последнее предполагаемое местонахождение зафиксировано в Риге.

Государственная полиция объявила в розыск Артура Упитиса, 2011 года рождения, который 16 июля около 6:00 ушел из своего дома в Юрмале и до настоящего времени не вернулся.

По имеющейся у полиции информации, последнее возможное местонахождение подростка — улица Даугавпилс в Риге.

Приметы пропавшего: рост около 167 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет в серую толстовку с капюшоном, джинсы и темно-синие кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться Артур, или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по телефону экстренной помощи 112.

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#Рига #полиция #Юрмала #Латвия #розыск #поиск
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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