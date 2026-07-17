Государственная полиция Латвии разыскивает без вести пропавшего Артура Упитиса, 2011 года рождения. Подросток утром 16 июля ушел из дома в Юрмале, а его последнее предполагаемое местонахождение зафиксировано в Риге.

Государственная полиция объявила в розыск Артура Упитиса, 2011 года рождения, который 16 июля около 6:00 ушел из своего дома в Юрмале и до настоящего времени не вернулся.

По имеющейся у полиции информации, последнее возможное местонахождение подростка — улица Даугавпилс в Риге.

Приметы пропавшего: рост около 167 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Был одет в серую толстовку с капюшоном, джинсы и темно-синие кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться Артур, или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по телефону экстренной помощи 112.