Генеральная прокуратура Латвии передала в суд четыре уголовных дела в отношении четырех граждан страны, обвиняемых в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам через организацию «Балтийские антифашисты». Один из обвиняемых признал вину и согласился на пятилетний срок лишения свободы.

В начале июля прокурор Отдела особо уполномоченных прокуроров Департамента уголовного права Генеральной прокуратуры Мартиньш Янсонс передал в Рижский городской суд четыре уголовных дела о шпионаже в интересах Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии.

По данным следствия, обвиняемые, являющиеся гражданами Латвии, систематически собирали разведывательную информацию и передавали ее прокремлевской организации «Балтийские антифашисты». Как утверждает прокуратура, затем эти сведения через руководителя организации Сергея Васильева, проживающего в Москве, попадали в распоряжение ФСБ России и других государственных структур РФ.

По версии обвинения, фигуранты собирали информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, объектах критической инфраструктуры, государственной границе и приграничной инфраструктуре, мероприятиях по военной мобильности и обороне, подготовке иностранных военнослужащих на территории Латвии, а также о гражданах, организациях и компаниях, оказывающих поддержку Украине.

Как отмечает прокуратура, собранные сведения передавались через мессенджер Telegram, а также во время личных встреч на территории России.

Во всех четырех случаях обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По одному из уголовных дел между прокуратурой и обвиняемым заключено соглашение о признании вины и наказании, предусматривающее пять лет лишения свободы. Остальные три дела будут рассмотрены судом в общем порядке.

Прокуратура напоминает, что в соответствии с законом никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.