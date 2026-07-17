Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии четырех человек будут судить по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки 0 208

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шпион фотографирует

Генеральная прокуратура Латвии передала в суд четыре уголовных дела в отношении четырех граждан страны, обвиняемых в сборе разведывательной информации и ее передаче российским спецслужбам через организацию «Балтийские антифашисты». Один из обвиняемых признал вину и согласился на пятилетний срок лишения свободы.

В начале июля прокурор Отдела особо уполномоченных прокуроров Департамента уголовного права Генеральной прокуратуры Мартиньш Янсонс передал в Рижский городской суд четыре уголовных дела о шпионаже в интересах Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии.

По данным следствия, обвиняемые, являющиеся гражданами Латвии, систематически собирали разведывательную информацию и передавали ее прокремлевской организации «Балтийские антифашисты». Как утверждает прокуратура, затем эти сведения через руководителя организации Сергея Васильева, проживающего в Москве, попадали в распоряжение ФСБ России и других государственных структур РФ.

По версии обвинения, фигуранты собирали информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, объектах критической инфраструктуры, государственной границе и приграничной инфраструктуре, мероприятиях по военной мобильности и обороне, подготовке иностранных военнослужащих на территории Латвии, а также о гражданах, организациях и компаниях, оказывающих поддержку Украине.

Как отмечает прокуратура, собранные сведения передавались через мессенджер Telegram, а также во время личных встреч на территории России.

Во всех четырех случаях обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По одному из уголовных дел между прокуратурой и обвиняемым заключено соглашение о признании вины и наказании, предусматривающее пять лет лишения свободы. Остальные три дела будут рассмотрены судом в общем порядке.

Прокуратура напоминает, что в соответствии с законом никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #шпионаж #прокуратура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди "восточной внешности"
Изображение к статье: Артурc Упитис
Изображение к статье: Руки держатся за решетку
Изображение к статье: Обрушению моста Моранди в Генуе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гранулы
Наша Латвия
Изображение к статье: студенты у здания ЛУ
Наша Латвия
Изображение к статье: немецкие солдаты
В мире
Изображение к статье: Ратниекс
Политика
6
Изображение к статье: Актер Михаил Ефремов
Lifenews
Изображение к статье: Инцидент с самолетом Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Гранулы
Наша Латвия
Изображение к статье: студенты у здания ЛУ
Наша Латвия
Изображение к статье: немецкие солдаты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео