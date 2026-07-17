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В Риге автомобиль сбил пешехода и скрылся: полиция ищет свидетелей 0 223

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Государственная полиция Латвии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 7 июля в Риге. После наезда на пешехода водитель автомобиля Peugeot покинул место происшествия.

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 июля около 22:40 на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве в Риге.

По имеющейся информации, неустановленный автомобиль Peugeot совершил наезд на пешехода, после чего водитель скрылся с места аварии. Личность пострадавшего также пока не установлена.

Правоохранители просят связаться с ними самого пешехода, водителя автомобиля, а также всех, кто стал свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией, способной помочь расследованию.

Всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, просят сообщить информацию по телефонам 67829180, 26272211 или 112.

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#происшествие #Рига #полиция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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