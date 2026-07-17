Государственная полиция Латвии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 7 июля в Риге. После наезда на пешехода водитель автомобиля Peugeot покинул место происшествия.

Полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 июля около 22:40 на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве в Риге.

По имеющейся информации, неустановленный автомобиль Peugeot совершил наезд на пешехода, после чего водитель скрылся с места аварии. Личность пострадавшего также пока не установлена.

Правоохранители просят связаться с ними самого пешехода, водителя автомобиля, а также всех, кто стал свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией, способной помочь расследованию.

Всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, просят сообщить информацию по телефонам 67829180, 26272211 или 112.